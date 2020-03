sport

– Idretten er det minst viktige no. Heile situasjonen er surrealistisk. Mange menneske blir sjuke og døyr, seier Sagosen til NTB.

Han valde å reise frå Paris fredag.

– Alt var uklart, og eg ville heim til familien min før grensene eventuelt vart heilt stengde. Eg har eige treningsrom her og trenar for fullt. Slik sett er det heilt ok.

Han peikar på at sport berre blir ein detalj i det store biletet for tida.

– Det er jo nesten utenkjeleg at noko slikt som dette kan skje no. Det er ukontrollert og uvisst, seier Sagosen om virus-situasjonen.

Sagosen er inne i dei siste månadene sine som Paris St. Germain-spelar. Frå sommaren av byter han klubb til tyske Kiel. Det kan vere at han har spelt den siste PSG-kampen sin.

Handballen er stoppa, i første omgang til starten av april. Noregs OL-kvalifisering i Trondheim i midten av april er utsett inntil vidare.

Det er òg høgst uklart om den turneringa blir spelt i Noreg eller flytta til ein annan stad.

OL-handballen startar etter planen 24. juli. Tokyo-arrangøren har hittil vore klar på at leikane går som planlagt.

Noreg har ikkje spelt herrehandball i OL sidan 1972.

(©NPK)