Serie A kan vere i gang att i mai

sport

Italia er det europeiske landet som er hardast ramma av koronaviruset, og for augneblinken sit fotballspelarar i karantene medan ligaene er sette på pause.

Den pausen treng likevel ikkje å bli så langvarig som mange hadde frykta. Den tidlegare Roma-stjerna Damiano Tommasi, som no er sjef for spelarorganisasjonen i Italia, meiner at toppligaen Serie A kan vere i gang att allereie i mai.

Det skriv svenske Expressen og viser til eit intervju med Tommasi i fjernsynsprogrammet «Che tempo che fa».

– Det er heilt klart mogleg å byrje å spele fotball igjen i april. Om alt går bra, kan vi starte opp igjen ligaspelet i mai eller juni, seier han.

