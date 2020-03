sport

I juni i fjor vart det klart at Kasper Hjulmand tek over jobben hans til sommaren. Planen var at Hareide skulle styre Danmark gjennom EM.

Koronaviruset stoppar det. EM blir spelt neste sommar, og det vart vedteke av Det europeiske fotballforbundet (Uefa) tysdag.

Hareide har hatt stor suksess med Danmark. Laget er så godt som umogleg å slå under han, og danskane gjekk òg vidare frå gruppespelet i VM i 2018.

(©NPK)