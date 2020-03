Jarstein og Skjelbreds lag i karantene

sport

Det tyder at mellom anna landslagsmålvakt Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred må belage seg på å vere innandørs i ein periode. Karantenen gjeld for alle spelarar, trenarar og andre medlemmer av støtteapparatet.

Hertha-laget skulle eigentleg trena tysdag, men den økta vart avlyst som følgje av den positive koronatesten. Det er ikkje opplyst kva Hertha-spelar som har fått påvist virussjukdom.

Førebels er kampane i tysk 1. og 2. Bundesliga utsette til minst 2. april, men det er svært lite sannsynleg at ligaspelet kjem i gang att så tidleg.

Bystyresmaktene i Berlin har forbode alle aktivitetar med fleire enn 50 personar til stades til minst 19. april.

