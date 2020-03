Krisemøte om OL i Tokyo

sport

I dag skal det vere både eit videomøte med dei olympiske komiteane i dei ulike landa og toppmøte i IOC for å diskutere koronakrisa og korleis ho påverkar utsiktene til å få arrangert sommarleikane.

Medan det blir forventa at Uefa i dag vil gå inn for å utsetje EM i fotball i juni og juli, har meldinga frå IOC-president Thomas Bach vore at det for OL framleis er plan A som gjeld, nemleg at sommarleikane i Tokyo blir opna 24. juli.

Ei meiningsmåling måndag viste at 70 prosent av japanarane no ikkje trur at OL kan gjennomførast i sommar.

IOC-medlem Dick Pound har tidlegare sagt at IOC må bestemme seg innan mai om OL går av stabelen. Men dette blir visstnok ikkje støtta av eit fleirtal av IOC-medlemmene.

– Det var Dicks idé. Det er enno fire månader til OL, og vi arbeider stadig ut frå at OL startar 24. juli, seier Australias IOC-medlem John Coates.

Sjølv om Bach ikkje har vilja vike frå OL-planen, innrømmer han at koronaviruset skaper «alvorlege problem» for avviklinga av kvalifiseringsøvingane. Til no er det berre 55 prosent av dei rundt 11.000 utøvarane som skal delta som er kvalifiserte, og i desse dagane føregår det ingen kvalifiserande idrett av noko slag.

Mellom anna er kvalifiseringsturneringa i handball for kvinner i Montenegro, der Noreg skulle delta neste veke, utsett på ubestemt tid. Det er heller ingen som trur at den same turneringa for menn i Trondheim i april lèt seg gjennomføre.

Dersom koronapandemien skulle ende med at OL må avlysast eller utsetjast, er det ikkje første gong. Også i 1940 skulle leikane vore arrangerte i den japanske hovudstaden.

(©NPK)