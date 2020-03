Northug heime i Noreg etter å ha vore virusfast i Russland

sport

Den tidlegare langrennsstjerna var i Russland for å delta i eit showrenn i regi den mangeårige rivalen sin, Aleksandr Legkov. Arrangementet var i nærleiken av Moskva.

Rennet vart til sjuande og sist avlyst som følgje av snømangel. Men Northug fekk problem med å kome seg heim og måtte få utvida visumet sitt medan han prøvde å kome seg på eit fly, skreiv Dagbladet.

Overfor TV 2 kan Northug fortelje at han kom tilbake til Noreg måndag, og at han no er i heimekarantene.

– Eg landa i går. Det blir karantene dei neste to vekene. Då blir det trening, seier Northug.

Den tidlegare langrennsstjerna reiste heim frå Moskva med same fly som det norske EM-laget i skiorientering.

