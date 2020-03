Tromsdalen permitterer tilsette som følgje av koronaviruset

sport

Det opplyser 2.-divisjonsklubben sjølv på nettstaden sin. Forutan fotball og andre idrettar driv TUIL òg med reiseliv og anlegg.

«I praksis er nærmest all aktivitet opphørt, og en blomstrende reiselivsbedrift er over natten blitt folketom. Alle aktiviteter i idrettsanleggene ved TUIL Arena er stengt ned. Dette brå bortfallet av inntekter har medført behov for umiddelbare tiltak», skriv klubben.

TUIL permitterte fleire tilsette i campingverksemda si sist fredag, og måndag ramma permisjonane òg idrettslaget og dessutan arenaselskapet.

Tromsdalen har permittert tilsette i administrasjonen, trenarar og leiarar. Det blir ikkje opplyst kor mange personar det dreier seg om. Klubben skriv at han fryktar ein langsiktig negativ økonomisk effekt, og at tiltaka som er sette i verk, er baserte på å sikre klubben eit langsiktig eksistensgrunnlag.

Tromsdalen rykte ned frå førstedivisjon i fjor.

