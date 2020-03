Uvisse rundt Bislett Games, Hoen ser på alle moglege løysingar

sport

Ved sida av å vere Bislett Game-sjef sit Steinar Hoen òg i styret i Diamond League og var med på å ta avgjerda om å utsetje dei komande stemna i Qatar og Kina som følgje av situasjonen rundt koronaviruset.

Slik situasjonen er no, startar Diamond League-sesongen i Stockholm 24. mai, men Hoen vedgår at det kanskje ikkje verkar spesielt realistisk med tanke på omstenda.

– Det vi veit no, er det vi har kome ut med. Nokon seier dette vil vare ut mai, nokon seier ut juli, medan andre seier det vil vare heilt til hausten, seier Bislett-sjefen til NTB.

Årets utgåve av Bislett Games går torsdag 11. juni. Det er om snaue tre månader.

– Vi jobbar som om arrangementet skal gå 11. juni. Noko anna kan vi ikkje gjere. Utøvarkontraktar har vi samtidig bremsa, slik at vi ikkje pådreg oss kostnader eller forpliktingar i denne uvisse perioden, seier Bislett-sjefen.

Ulike scenario

Nyleg måtte arrangørane av verdscuprenna i langrenn, kombinert og hopp i Holmenkollen på kort varsel køyre arrangementet sitt for tomme tribunar. Det gir ein kraftig økonomisk smell i form av mellom anna tapte billettinntekter.

– Eg føler utruleg med Holmenkollen som fekk det verst tenkjelege scenarioet. Alle kostnader var komne, og alle utøvarane hadde kome til byen. Vi er ekstremt heldige som har tid til å planleggje ulike scenario, seier Hoen.

Han veit like lite som alle andre om korleis dei neste månadene vil sjå ut. For Bislett Games ser han derfor fleire ulike scenario. Éi moglegheit er framleis at arrangementet går som planlagt, ei anna at det må utsetjast. Ei tredje kan vere å avvikle konkurransane for tomme tribunar.

– Eg har likevel ikkje så tru på det tredje scenarioet. Eg trur det var meir aktuelt slik situasjonen var for ei eller to veker sidan. No trur eg det blir anten-eller, seier Hoen – og legg til:

– Det siste alternativet som vi alle håpar vi unngår, er at dette eskalerer og blir langvarig. Då blir det ingen sesong, OL eller sport i det heile gjennom sommaren.

Hoen peikar samtidig på at friidretten er i den svært heldige situasjonen at eventuelle utsette arrangement kan flyttast til hausten – all den tid det finst mange arrangørstader med sommarlege temperaturar òg då.

Bislett i tredje fase

Saman med kollegaene Diamond League-styret vil Bislett-sjefen naturleg nok følgje virussituasjonen tett i tida som kjem. Hoen antydar at dei neste stemna som må bli vurderte utsett eller avlyst, er Stockholm (24. mai), Napoli (28. mai) og Rabat (31. mai).

I «fase tre» kjem så truleg Eugene, Bislett og Paris. På spørsmål frå NTB om når han seinast må byrje arbeidet med å kontraktsfeste utøvarar til eige stemne, svarer den tidlegare høgdestjerna:

– Det har eg tenkt ein del på. Det skjer ikkje noko no, men i den augneblinken ting normaliserer seg, vil det truleg skje enormt mykje på kort tid. Då må vi vere førebudde på å snu oss rundt fort og jobbe døgnet rundt for å gjere det beste ut av situasjonen, seier han.

Hoen signaliserer at eit Bislett-stemne kan stablast på beina dersom det kjem ei endeleg avgjerd to veker før. Samtidig treng han at det kjem positive signal i forkant av det.

– Bislett Games kan som eit scenario blir utsett til byrjinga av juli før OL (gitt at dei går som planlagt), eller i slutten av august. Det er i teorien faktisk mogleg å utsetje heilt til slutten av september, seier Hoen.

– Vi som arrangør må vere førebudde på alle desse ulike scenarioa og samtidig kunne agere lynraskt om det opnar seg moglegheiter til å kunne avvikle arrangementet på ein gitt dato, legg han til.

Noko er betre enn ingenting

Bislett-sjefen kan samtidig ikkje love at han i det scenarioet får det same sportslege nivået som tidlegare, men er klar på at «noko er betre enn ingenting».

Hoen, som til liks med store delar av folket er vist til heimekontor, er òg dagleg leiar for Bislett stadion. Der er det nett no stengt, folketomt og uvanleg stille.

Oslo kommune har vedteke at anlegget ikkje skal nyttast som eit tiltak for å hindre meir spreiing av koronaviruset.

(©NPK)