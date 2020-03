ATP- og WTA-turneringar i tennis avlyst til 7. juni

sport

– Sesongen i profesjonell tennis er avbroten inntil 7. juni. Dette gjeld òg turneringar på ATPs challengertour og ITF-turneringar, heiter det i ei felles fråsegn.

– Turneringar oppsett frå og med 8. juni blir framleis planlagde gjennomført.

Det blir òg opplyst at både ATP- og WTA-rankinga vil bli fryst inntil vidare.

Avgjerda betyr at grussesongen er avbroten før den starta, med unntak for grusturneringane i Sør-Amerika i februar (der Casper Ruud spelte seg til to finalar og tok sin første ATP-tittel).

Dessutan vart dei store hardcourtturneringane i Indian Wells og Miami i mars avlyst. Allereie før avgjerda på onsdag hadde ATP avlyst alt spel til 27. april og WTA til 2. mai.

Den største grusturneringa av dei alle, Roland-Garros, vart tysdag utsett til i haust.

