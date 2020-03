Antidoping Norge avgrensar dopingtestinga som følgje av viruset

sport

Årsaka er at omsynet til helse må vege tyngst i kampen som no går føre seg for å forhindre ytterlegare spreiing av koronaviruset.

Antidoping Norge opplyser derfor at alt operativt førebyggjande arbeid blir sett på vent i alle fall fram til etter påske, samtidig som testarbeidet blir avgrensa.

– I denne situasjonen må helse gå føre alt, både her i landet og internasjonalt. Det tyder at vi ikkje vil drive ein aktivitet som utgjer ein smittefare, verken for utøvarar eller dopingkontrollpersonell, seier dagleg leiar Anders Solheim.

– Utan idrettskonkurransar fell all testverksemd i samband med konkurransar bort. Vi har i tillegg vedteke at dopingtesting utanfor konkurranse berre blir gjort i avgrensa grad, legg han til.

(©NPK)