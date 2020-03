Billettane til Serbia-kampen er framleis gyldige

sport

Det opplyser Norges Fotballforbund onsdag på nettstaden sin.

Etter avgjerda om at semifinalen mot Serbia på grunn av koronaviruset skulle spelast for tomme tribunar på den opphavleg oppsette datoen 26. mars, vart det igangsett ein automatisk refunderingsprosess hos Ticketmaster. Han er no stansa.

Dato og klokkeslett for kampane i juni er enno ikkje fastsett av Uefa, men vil bli formidla så snart dei er klare. Billettkjøparar som vil vente til tidspunkt er klart før dei avgjer om dei ønskjer billettane refunderte eller ikkje, treng ikkje å gjere noko. Dei som allereie no ønskjer refusjon, må derimot fylle ut eit skjema hos Ticketmaster.

Omspelet avgjer om Noreg får vere med i EM-sluttspelet, som er flytta til neste år. I så fall må Serbia og deretter Skottland eller Israel blir slått.

