Chelsea-eigar stiller hotell til disposisjon for helsevesenet

Det opplyser klubben på nettsidene sine onsdag.

Millenium Hotel ligg i den eine enden av heimebanen til klubben, Stamford Bridge, og blir no base for helsearbeidarar som jobbar med å kjempe mot koronapandemien.

London-klubben opplyser at helsevesenet vil få tilgang til å nytte hotellet dei neste to månadene, og tilbodet gjeld for alt personale på sjukehusa i den nordvestlege delen av London.

Initiativet skal ha kome frå klubbeigar Roman Abramovitsj, og den russiske milliardæren dekkjer utgiftene.

– Mykje medisinsk personell kjem til å jobbe lange vakter og kjem seg kanskje ikkje heim eller vil eventuelt måtte pendle over lange avstandar. Lokal overnatting er helseførebyggjande for desse nøkkelpersonane i denne spesielle tida, heiter det i ei fråsegn frå Chelsea.

Om to månader vil det visstnok bli vurdert om ordninga skal halde fram. Det blir òg opna for at helsepersonell frå andre delar av London skal tilbydast rom på Chelsea-hotellet.

