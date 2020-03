Norges Fotballforbund med omfattande permisjonar, leiinga blir skjerma

sport

Det opplyser forbundet onsdag på nettstaden sin. Det blir opplyst at så å seie alle dei om lag 100 tilsette i forundet vil bli permittert i ulike prosentsatsar.

Leiargruppa til fotballforbundet blir ikkje omfatta av permisjonane, men alle medlemmene av leiargruppa reduserer lønna si med 20 prosent i perioden permisjonane varer, inkludert generalsekretær Pål Bjerketvedt. Det same gjeld fotballpresident Terje Svendsen.

– Vi har hamna i ein særs vanskeleg og krevjande situasjon. Vi har full aktivitetsstopp i organisasjonen og registrerer store økonomiske tap. Dette gir konsekvensar i alle ledd, seier Pål Bjerketvedt til fotball.no.

Den største krisa i fotballen

All aktivitet i breidde- og toppfotball har opphøyrt inntil vidare som følgje av virusspreiinga. Det gjeld alle arrangement, kampar og annan fotballaktivitet. Bjerketvedt beskriv situasjonen som den største krisa i norsk fotball.

– Omsynet til liv og helse går føre eigeninteressene til fotballen og idretten, men det er heilt nødvendig at NFF tar umiddelbare grep for å sikre forsvarleg økonomisk drift i ein periode der tapstala er høge og skaper stor uvisse for organisasjonen vår framover, seier generalsekretæren.

– Vi må òg opptre solidarisk og vere eit føredøme i rolla som eit ansvarleg organisasjonsledd i fotballen i Noreg, som no opplever den største krisa si nokon gong.

Tøff melding

Permisjonsvarsel vil bli sendt ut når dei formelle prosedyrane og endelege vurderingar er gjort, og avgjerder tekne. Det er planlagt permisjonar med ein effekt på mellom 50 og 60 prosent av totalkapasiteten, og alle dei tilsette blir råka.

Det blir lagt opp til ei blanding av heile årsverk og permisjon i prosentvise stillingsdelar, avhengig av fagområde.

Leiargruppa til forbundet er ansvarleg for å handtere situasjonen organisasjonen er i og omfattast derfor ikkje av permisjonane.

– Dette var ei tøff melding å gi våre tilsette i dag. Vi skal komme oss gjennom dette saman, og så håpar eg at vi om ikkje altfor lang tid igjen kan gå i gang med fotballaktivitet på alle nivå, seier Bjerketvedt.

(©NPK)