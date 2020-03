Aalesund permitterer, spelarane i karantene

sport

Fotballklubben opplyser i ei pressemelding torsdag at situasjonen rundt koronaviruset skaper store utfordringar òg for dei. All sportsleg aktivitet er avlyst.

Det påverkar dei økonomiske rammevilkåra i stor grad. Derfor har ein no gått til permisjonar.

– Styresmaktene har gitt oss nokre verktøy i koronasituasjonen som vi set stor pris på, og som vi har valt å nytte. Vi har sett oss nøydde til å permittere tilsette i klubben, samtidig som at fleire er sjukmelde som følgje av situasjonen, heiter det i pressemeldinga.

Spelarane er i karantene som følgje av at dei nyleg kom heim frå treningsleir i Marbella.

– Våre andre tilsette er permitterte, dei aller fleste gradert. Vi har valt gradert permisjon for at vi framleis skal ha moglegheit å halde oppe ei viss drift og kontakt med omgivnadene. Vi ser det som utfordrande, sportsleg og forretningsmessig, å stengje av klubben heilt, seier klubbdirektør Geir S. Vik.

Han opplyser at klubben med dei grepa som er tekne, kuttar betydelege kostnader.

(©NPK)