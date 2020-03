Ishockeysesongen avlyst, ingen rykker opp eller ned

sport

Det stadfestar hockeyforbundet i ei pressemelding torsdag.

Der kjem det fram at alle resterande kampar i sesongen blir avlyst, samtidig som det blir konkludert med at rekkefølgja i den enkelte serien blir ståande slik han var 11. mars.

Vidare er det klart at det ikkje blir gjennomført kvalifiseringsspel mellom dei øvste ligaene på seniornivå for menn. Neste sesong vil dermed starte med same inndeling og same klubbar som inneverande.

Det får òg konsekvensar i form av at den planlagde reduksjonen av talet på lag i 1. divisjon må utsetjast.

Styret i Norges Ishockeyforbund har òg vedteke at seriemeister Stavanger Oilers blir tilboden plass meisterligaen neste sesong.

- Dette er i tråd med CHLs ønske og invitasjon, skriv forbundet.

Ishockeypresident Tage Pettersen innrømmer at situasjonen er spesiell:

– Idrettsverda har aldri vore så uoversiktleg som no. Vi må forhalde oss til den krisa verda står midt i. Idrett blir sjølvsagt underordna dei store utfordringane vi alle står overfor, seier han.

