Italienske idrettstoppar: – Lønnsnivået til fotballspelarar vil ikkje vere tabu

Fotballen i Italia er stansa som følgje av viruspandemien som herjar. Inntil vidare er det uvisse rundt når idretten kan ta opp att aktiviteten.

Samtidig blir det jobba med å kartlegge dei økonomiske konsekvensane av krisa. Det er venta at mange klubbar og ligaer vil li store tap.

No tar den italienske sportsministeren Vincenzo Spadafora til orde for at høgtlønte fotballstjerner kan måtte tole at kontraktane deira blir reforhandla for at dei finansielle skadeverknadene ikkje skal bli for store på klubbsida.

Må snakke om lønnsnedgang

Utspelet kjem i kjølvatnet av at den italienske fotballpresidenten Gabriele Gravina har vore inne på same tematikk.

– Eg er heilt samd med president Gabriele Gravina, seier idrettsminister Spadafora til TV-kanalen Rai 3.

– Det å diskutere lønningane til fotballspelarar blir ikkje noko tabubelagt emne. Eg vil ikkje eingong setje det på lista over ting som er problematisk, held han fram.

Sjølv den italienske spelarforeininga opnar for å reforhandle kontraktar med tanke på følgjene koronakrisa kan få.

– Det kan ikkje vere eit tabu å snakke om lønnsnedgang, seier fotballpresident Gravina i eit intervju med Radio 24.

– Vi må forstå at alvoret gjeld alle. Vår verd skal òg ha evna til å forandre seg. Det er nødvendig at vi viser stor ansvar med handlingane våre, la han til.

Store tap

Tal utarbeidd av Serie AS finansielle rådgivarar i selskapet Deloitte tyder på at klubbane samla kan tape 720 millionar euro, tilsvarande rundt 9,1 milliardar kroner, dersom inneverande sesong ikkje blir ferdigspelt.

Klarer ein å fullføre sesongen, blir tapa avgrensa ein god del.

Det er uttrykt eit håp om at den italienske ligaen kan takast opp att tidleg i mai, men sikkert er det ikkje.

