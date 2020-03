Nina Haver-Løseth avsluttar karrieren

sport

– Det er ei herleg kjensle at eg tok den avgjerda, eg kjenner at det er på tide. Eg har halde på med dette profesjonelt sidan eg var 16 år. Ein kjenner når det er riktig tidspunkt å gi seg, seier ho til statskanalen.

Haver-Løseth går langt i å innrømme at ho talte på knappane òg på same tid i fjor, men at ho då ville gi seg sjølv ytterlegare ein sesong for å sjå kva ho kunne få til.

No er det tid for å rette energien mot nye utfordringar, utan at den mangeårige landslagsalpinisten veit kva ho skal gjere.

Haver-Løseth debuterte i verdscupen i 2006. Sidan har det vorte to enkeltsigrar og OL-bronse i lagkonkurransen i parallellslalåm i 2018.

