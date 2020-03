Seriestart i svensk fotball utsett til månadsskiftet mai-juni

sport

Avgjerda var venta etter at organisasjonane til klubbane bad om det i eit møte tidlegare i veka. Allsvenskan, Damallsvenskan, Superettan og Elitettan startar etter den nye planen i månadsskiftet mai-juni. Før koronaviruspandemien ramma var seriestart planlagt i byrjinga av april.

Kampane vil ikkje bli plasserte på dag og tid riktig enno.

– Arbeidet med å utarbeide ei ny terminliste for dei ulike seriane er i gang, men kampprogrammet vil ikkje bli offentleggjort før det nye speleprogrammet for europacupturneringane er fastlagt, skriv SvFF i ei pressemelding. Beskjed frå Uefa om dette blir venta innan kort tid.

For kvinnene er svensk OL-deltaking av stor verdi for Damallsvenskan, og uvissa omkring Tokyo-leikane gjer at ein arbeider med to alternative oppsett, eitt med og eitt utan OL-gjennomføring.

(©NPK)