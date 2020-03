Sjakk: Ding slo tilbake med siger over Caruana

sport

Med kvite brikker skaffa kinesaren seg ganske tidleg eit klart overtak, men Caruana kjempa vidare heilt til det 59. trekket. Etter vel fem timar ved brettet kunne Ding innkassere ein svært viktig siger i eit parti mellom to av favorittane til å bli Magnus Carlsens VM-rival i desember.

Ding tapte sine to første parti i Jekaterinburg, mot Wang Hao og Maxime Vachier-Lagrave.

– Eg var veldig bekymra. Eg tenkte at det var noko gale med spelet mitt, og eg førebudde meg veldig intenst før dagens parti. Eg ville slå tilbake, sa Ding i eit intervju med arrangøren.

– Etter opninga var eg veldig frustrert, sidan han spelte så raskt, men etter kvart fekk eg ein god posisjon. Etter dronning til G3 (27. trekk) såg eg at posisjonen min var mykje betre, og han hadde ikkje mykje kontraspel etter det, sa Ding.

Dei tre andre partia torsdag enda med remis, og Caruanas tap betyr at tre spelarar no er i front med 2 poeng kvar: Jan Nepomnijasjtsji, Maxime Vachier-Lagrave og Wang Hao. Ding tok det første poenget sitt torsdag og er med igjen for fullt.

Det står att heile 11 rundar av turneringa.

– Eg har fått god støtte frå trenaren min og vennene mine. Dei oppmuntra meg til å kjempe vidare, sa Ding.

Fredag er det kviledag. Laurdag speler Caruana mot Nepomnijasjtsji, medan Ding møter Anish Giri. Dei andre partia er Vachier-Lagrave mot Alexander Gristsjuk og Wang mot Kirill Aleksejenko.

(©NPK)