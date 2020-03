Bønna til England-sjefen til fansen, hyllar sjukehusheltane

sport

Brevet frå Southgate er publisert på nettsidene til Det engelske fotballforbundet.

«For alle i landet vårt er hovudfokuset no og i dei komande månadene å ta vare på familien, støtte samfunnet og jobbe saman for å kome gjennom det som openbert er den mest ekstreme prøvinga vi har stått overfor på fleire tiår», skriv landslagssjefen.

Han skulle etter planen ha samla laget sitt til landskampar denne veka. I staden er fotballen sett på pause over heile Europa som følgje av viruskrisa.

Ber om lojalitet til virustiltak

Southgate meir enn antydar at kampen mot viruset vil gå føre seg i lang tid og ber fansen innstendig om å støtte opp om tiltaka som er sette i verk.

«På same måte som de står saman om å støtte laget vårt, må vi no jobbe saman for å kjempe mot eit virus som skaper fysiske og psykiske utfordringar for så mange», skriv han.

«Så ver så snille å følgje retningslinjene som er kommuniserte rundt hygiene og også dei fornuftige forholdsreglane som er sette i verk for å få kontroll på spreiinga av viruset, slik at vi kan verne dei mest sårbare mot følgjene», held landslagssjefen fram.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) valde tidlegare denne veka å utsetje det planlagde EM-sluttspelet i sommar som følgje av situasjonen rundt koronaviruset. Sluttspelet skal no i staden bli spelt i 2021.

Framhevar helseheltar

Southgate er tydeleg på at andre ting enn fotballen har hovudfokus og ber folket sjå til andre heltar enn hans eigne spelarar i tida som kjem.

«Heltane er alle menn og kvinner som held fram med å jobbe utrøytteleg i sjukehusa våre og medisinske senter for å ta vare på vennene og familiane våre. Dei kjem ikkje til å få nokon individuell heider, men vi veit alle at det dei gjer, er langt viktigare enn det vi leverer på banen», seier landslagssjefen.

49 år gamle Southgate, som har leidd det engelske landslaget sidan 2017, seier samhald er vegen å gå mot ein normal kvardag.

«Ta vare på kvarandre. Ikkje ha det vondt i einsemd, og hugs at landet vårt har kome gjennom slike enorme utfordringar tidlegare. Saman klarer vi det igjen», skriv han.

