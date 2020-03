Carlsen blir lenge i Noreg: – Blir roleg framover

sport

Carlsen er for tida oppteken med å kommentere kandidatturneringa i Russland for Chess24. Utanom det går tida til å spele sjakk, men kvar han oppheld seg vil han ikkje seie noko om.

– Nei, eg seier ikkje kvar eg er. Det er hemmeleg, seier han med eit smil til NTB.

– Kva kjem du til å gjere i tida framover?

– Planen er å vere heime og prøve å halde sjakken ved like. Det er rolegare no, men det er mykje sjakk som går føre seg. I tillegg til å kommentere turneringa no, speler eg ein del sjakk på nett, seier Carlsen.

Trur turneringar blir utsette

Han fortel at han belagar seg på å vere heime i Noreg i god tid framover som følgje av situasjonen med koronavirus-pandemien.

– Eg reknar turneringa i Tyskland 11. april som heilt usannsynleg. Også Grand Chess Tour-turneringa i Romania i mai tviler eg på skjer. Eg trur det blir utsett, men eg har eit ganske avslappa forhold til dette, seier Carlsen.

Han legg til at det er vanskeleg å rekne med noko som helst på dette tidspunktet. Likevel held han sjakken ved like, sjølv om han ikkje får reist rundt i verda og spelt turneringar.

Følgjer nøye med

– Eg skal følgje nøye med på kandidatturneringa, så får vi sjå kven som vinn der. Eg belagar meg på å vere heime ei god stund framover. Og så held eg ein del kontakt med trenaren min, vi diskuterer ulike ting, seier han.

– Det er ikkje optimalt for meg med avgrensa bevegelegheit, men det er sånn det berre er. Eg held meg til reglane.

