Fotball-Europas «rebell»: – Kvifor skal vi ikkje spele?

sport

Torsdag stansa Tyrkia fotballserien sin som eit tiltak i kampen mot koronaviruset, og tidlegare denne veka gjorde Russland det same. Det tyder at så å seie all europeisk fotball no er sett på vent.

I Kviterussland rullar likevel ballen. Torsdag var det serieopning. Der slo Energetik-BGU frå Minsk meisterlaget BATE Borisov 3–1 på heimebane. Avspark vart teke klokka 17.00 lokal tid, nøyaktig som planlagt.

– Kvifor skulle ikkje vi spele? sa den kviterussiske fotballpresidenten Vladimir Bazanov i samband med opningskampen, ifølgje det svenske nyheitsbyrået TT.

– Har vi unntakstilstand i landet vårt? Dette er ingen alvorleg situasjon. Derfor vedtok vi å starte ligaen som planlagt, heldt han fram.

I Kviterussland er heller ikkje tribunane heilt stengde.

– Sjølvsagt er det mange kampar i Europa som er spelte bak stengde dører. Men det blir samla så mange supporterar på utsida av arenaen at det ikkje er fornuftig å gjere det, seier Bazanov.

Det kviterussiske fotballforbundet opplyser på nettsidene sine at avgjerda om å spele fotball som vanleg kjem som følgje av at berre 51 smittetilfelle av korona er påvist i landet så langt.

Det skal spelast kampar både fredag, laurdag og søndag.

(©NPK)