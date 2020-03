Hushovd om koronapausen: – Kan vere kroken på døra for fleire lag

sport

I sykling fungerer det slik at både laga og rittarrangørane er heilt avhengige av sponsormiddel. Sykkellaga har namn etter kven som er den største sponsoren deira, og no ser framtida svært usikker ut for mange av dei.

– Dette kan vere kroken på døra for fleire lag, seier den mangeårige proffsyklisten og no TV 2-eksperten Thor Hushovd til eigen kanal.

– Om du sit med ein sponsor som ser at han ikkje får eksponering på den eine sida, og eit lag som framleis må betale ut lønningar på den andre, så er det eit reknestykke som ikkje går opp i lengda. Hovudproblemet er at nesten alle sponsorane taper pengar og må byrje å kutte. Då ryk nettopp slike ting som sponsing av sykkellag. Vi vil få sjå ei omvelting i heile idrettsverda der det blir mindre pengar til sponsorverksemd, utdjupar han.

Noregs einaste profflag i sykling, Uno-X, har ein litt annan modell enn dei fleste. Energikjeda er nemleg både eigar og hovudsponsor av laget sitt. Førebels har ikkje Uno-X måtta permittere ryttarar.

– Eg har informert ryttarane og støtteapparatet om at vi ikkje ser på permisjonar som ei løysing for augneblinken. Så får ein håpe at ein i retur får ekstremt lojale og motiverte ryttarar. Det trur eg nok vi hadde hatt uansett, seier lagsjef og dagleg leiar Jens Haugland til TV 2.

