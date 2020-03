OL-flammen er komen til Japan

sport

OL-elden vart torsdag overlevert frå Hellas til Japan i ein seremoni lukka for allmenta og kom til arrangørlandet under liknande omstende.

Uvissa rundt avviklinga av sommarleikane rår.

Arrangøren og Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) står fast ved at leikane skal skje som planlagt, men utsetjing eller avlysing verkar stadig meir sannsynleg.

– Eg håpar at elden, som skal berast i stafett gjennom alle regionane i landet, vil kaste lys over ein veg av håp for mange menneske, sa Yoshiro Mori, som er president i OL-arrangørkomiteen i Tokyo.

Elden kom til provinsen Miyagi i eit kvitt fly med påskrifta «Tokyo 2020 Olympisk fakkelstafett» og vart møtt av ein liten delegasjon offisielle representantar. Miyagi er valt ut som ein del av prosjektet «Recovery Olympics», som har som mål å vise fram døme på oppreisninga til regionen etter jordskjelvet, tsunamien og atomkraftverks-nedsmeltinga i 2011.

To av Japans mest kjende olympiarar og trippelvinnarar i høvesvis bryting og judo, Saori Yoshida og Tadahiro Nomura, tok imot OL-elden og stod for tenninga av fakkelen.

Den nedtona fakkelstafetten startar etter planen torsdag 26. mars. Sjølve OL har oppstart 24. juli, men koronavirus-pandemien har skapt stor uvisse rundt om leikane kan gjennomførast så tidleg.

Så seint som torsdag understreka IOC-president Thomas Bach at avlysing ikkje er på agendaen.

– Vi vurderer fleire scenario. Men vi er i ein annan situasjon enn mange andre idrettar eller profesjonelle ligaer med tanke på at vi er over fire månader unna leikane. Vi snakkar om slutten av juli, sa han i eit intervju med New York Times.

(©NPK)