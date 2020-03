Zaha støttar helsevesenet med gratis leilegheiter

sport

Zaha er deleigar av selskapet ZoProperties saman med Obi Williams. Fredag tvitra dei eit ønske om at helsepersonell skulle ta kontakt dersom dei trong ein stad å opphalde seg i London.

– Alle som har tomme rom i London treng å gjere noko. Dei kan ikkje berre la romma stå tomme medan folk er i ei så stor knipe som heile landet er i akkurat no, utdjupa medeigaren til Zaha Williams til Evening Standard.

Zaha er siste fotballprofil i rekka som hjelper til med å huse medisinsk personell som jobbar på spreng i England.

Gary Neville hjelpte til med rom på to hotell i Manchester han er deleigar av onsdag. Chelsea-eigar Roman Abramovitsj stilte hotellet som er ein del av heimebana til klubben til disposisjon for helsevesenet same dag.

– Mykje medisinsk personell kjem til å jobbe lange vakter og kjem seg kanskje ikkje heim eller vil eventuelt måtte pendle over lange avstandar. Lokal overnatting er helseførebyggande for desse nøkkelpersonane i denne spesielle tida, heiter det i ei fråsegn frå Chelsea.

