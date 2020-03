Canada først til å seie at dei droppar OL om ikkje leikane blir utsette

sport

– Den canadiske olympiske komiteen og den canadiske paralympiske komiteen har teke den vanskelege avgjerda om ikkje å sende canadiske lag til dei olympiske og paralympiske leikane sommaren 2020, heiter det i meldinga frå canadiarane.

Komiteane uttrykker forståing for at det medfører vanskar og komplikasjonar å utsetje leikane, men seier at ikkje noko er viktigare enn helse og sikkerheit og ber om minst eitt års utsetjing.

Komiteane seier at dei har full støtte frå Canadas idrettsutval, nasjonale idrettsorganisasjonar og Canadas regjering.

Abe vurderer utsetjing

Japans statsminister Shinzo Abe nemnde måndag for første gong moglegheita for å utsetje dei olympiske sommarleikane som etter planen skal gjennomførast frå 24. juli til 9. august.

Fram til no har både Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) og styresmaktene i Japan tvihalde på at leikane skal gjennomførast som planlagt, og førre veke kom den olympiske elden til Japan. Tusenvis av menneske har trassa frykta for koronaviruset for å sjå fakkelen.

– Viss det viser seg vanskeleg, av omsyn til utøvarane, kan det bli uunngåeleg, sa Abe i ein tale til det japanske parlamentet måndag, der han tok opp temaet.

IOC-sjef Thomas Bach sa i helga at det blir teke ei OL-avgjerd innan fire veker, og at det kan bli aktuelt å utsetje leikane, men poengterte at avlysing ikkje er eit tema.

Australia: – Ikkje gjennomførbart

Samtidig med Canadas varsel melder det australske nyheitsbyrået AAP at den olympiske komiteen i Australia (AOC) har gitt OL-utøvarane sine beskjed om å førebu seg på OL i Tokyo i 2021.

AOC seier at slik situasjonen er no, er det ikkje praktisk mogleg for eit australsk lag å stille planlagt OL-start 24. juli.

– Vi har utøvarar med base på andre sida av havet, i trening på ulike stader i rundt i Australia som lag og med eigne treningsprogram. Med reise- og andre restriksjonar blir dette ein uhandterleg situasjon, seier AOC-president Matt Carroll i ei kunngjering.

(©NPK)