Koronavirus-pandemien har sett det meste av idrett på vent. OL er planlagt med start 24. juli.

Økonomar anslår eit direkte tap for japansk turistnæring på opp mot 20 milliardar kroner dersom OL ikkje blir gjennomført.

– Eg trur no at OL blir utsett, seier Heiberg til NTB.

Han var ein svært sentral mann i Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) i over 20 år. Heiberg er æresmedlem og kan framleis delta på OL som gjest, men har ingen verv i organisasjonen.

– Hadde du spurt meg for to dagar sidan, ville eg sagt at IOC ikkje tenkjer utsetjing. Men dei har no byrja å sjå på alternativ. Dette tyder at IOC er i rørsle, seier Heiberg til NTB.

Fleire vil utsetje

– Sebastian Coe (president i Det internasjonale friidrettsforbundet) har sagt at vi må utsetje. Canada har sagt at dei ikkje sender utøvarane sine til Tokyo i juli og august. Eg trur at IOC blir tvinga til å utsetje på grunn av dette, held IOC-veteranen fram.

«Eg skriv til deg for å be om at OL blir flytta», lyder det mellom anna frå Coe i brevet til IOC-president Thomas Bach.

Australias OL-komité har òg signalisert at han ikkje sender utøvarar til OL om leikane blir avgjorde som oppsett til sommaren.

– Viss det viser seg vanskeleg, av omsyn til utøvarane, kan det bli uunngåeleg, seier Japans statsminister Shinzo Abe om ei mogleg utsetjing.

Eitt år?

Også i Noreg har det kome kritikk mot IOC frå fleire hald på grunn av den stegle haldninga.

– Viss OL skal utsetjast i lenger enn to–tre månader i år, vil det vere vinter i Tokyo òg. Så dei kan ikkje vente for lenge, seier Heiberg.

Kontrakten mellom IOC og den japanske OL-komiteen går ut langt utpå hausten i år.

– Det skal ikkje vere noko problem å forlengje den avtalen. Det er berre eit byråkratisk spørsmål. Men utfordringa er at viss ein utset eitt år, så har alle internasjonale særforbund (28) lagt planane sine for neste sesong. Det kan skape nokre problem, men eg trur det kan løysast.

