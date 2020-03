NFF ber om avklaring frå Helsedirektoratet, vil ha stengde banar inntil vidare

sport

I ei pressemelding sendt måndag ettermiddag oppmodar NFF om at banane i landet er stengde inntil ei slik avklaring kjem, heiter det i ei pressemelding.

NFF seier i pressemeldinga at dei får mange førespurnader om trening, om kva som er lov og ikkje lov. Dei skriv at sjølv om skular er stengde, så betyr ikkje det at barnet og vaksne ikkje kan vere i aktivitet.

Samtidig har fleire kommunar og klubbar stengt anlegga sine.

I pressemeldinga blir det peikt på at dei fleste opplever at dei aller fleste innrettar seg etter rådet frå helsestyresmaktene på ein god måte. Likevel opplever fleire klubbar at regelverket er uklart, og enkelte melder om uorganiserte grupper som bryt smittevernlovgivinga.

– Helsedirektoratet har vedteke forbod og stenging av idrettsarrangement og organisert idrettsaktivitet både innandørs og utandørs. NFF ser at dette blir tolka ulikt og har derfor bede Helsedirektoratet om å presisere denne avgjerda, til dømes med omsyn til eigentrening på fotballbanar. Inntil dette er presisert oppmodar NFF at alle fotballbanar blir stengde i Noreg, seier Terje Svendsen, president i Norges Fotballforbund.

Oppfordringa om å stenge alle banar inntil vidare gjeld for alle fotballklubbar.

– Vi har vi heile tida vore tydelege på at vi følgjer råda frå helsestyresmaktene. No ber vi om tydelegare råd. Inntil dette er klart, er alle best tente med at vi opptrer solidarisk med kvarandre, seier Svendsen.

(©NPK)