Team Ingebrigtsen kan komme til å droppe OL

Trenaren og faren til løparbrørne Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen synest situasjonen rundt koronaviruset og OL er vanskeleg og seier at dei må gjere sine eigne vurderingar.

– Om det skulle bli OL, og vi følte det var uforsvarleg, ville vi ikkje dra – viss vi meinte risikoen var for høg. Uavhengig av kva norsk idrett måtte meine, seier Ingebrigtsen til VG.

Førebels er det ikkje teke noka avgjerd om OL blir arrangert som planlagt, blir utsett eller blir avlyst. Men avgjerda kan ligge like rundt hjørnet. Stadig fleire, mellom anna den internasjonale friidrettspresidenten Sebastian Coe, har teke til orde for utsetjing.

– Eg synest det er unødvendig at alle skal ha ei meining om alt til kvar tid. Alle kan ikkje redde verda. Men det kan Sebastian Coe. Leiarane må ta ansvar. Coe må sørge for at konkurransane blir haldne innanfor forsvarlege rammer, seier Gjert Ingebrigtsen.

