Bedriftsidretten permitterer 88 prosent av sine tilsette

Permisjonane blir sette i verk i alle ledd av organisasjonen, heiter det i ei pressemelding.

Permisjonsgrada varierer frå halv til heil stilling, og det gjeld 53 av dei 60 medarbeidarane i forbundet.

– Målet er at ein skal halde på evna til å løyse samfunnsbidraget til bedriftsidretten når pandemien er over, nemleg å skape folkehelse gjennom fysisk aktivitet for den vaksne delen av folket, seier generalsekretær Svenn Erik Bolle.

Bedriftsidretten er i stor grad sjølvfinansiert og lever av inntekter frå aktivitet dei sjølv skaper. Det skulle vore halde mange arrangement og utandørs seriespel i nær framtid. Det vil oppstå eit stort gap når inntektene uteblir og kostnader allereie er komne.

Bolle meiner dette vil skape store økonomiske konsekvensar for heile organisasjonen.

