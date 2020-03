Borgarmeister seier jublande fotballfans forsterka spreiinga av koronaviruset

sport

Det hevda borgarmeister Giorgio Gori i Bergamo tysdag. Den italienske byen ligg i Lombardia-regionen, som er blant områda som er aller hardast ramma av viruspandemien.

Meisterligakampen mellom Atalanta og Valencia vart spelt 19. februar på San Siro i Milano. Tusenvis av Atalanta-tilhengarar hadde teke turen frå Bergamo for å følgje det historiske meisterligaeventyret for klubben. Samtidig hadde mange samla seg heime føre Tv-skjermen.

Atalanta sjokkerte dei fleste ved å vinne kampen 4-1, og kvart av måla vart naturleg nok feira av ekstatiske fans som omfamna kvarandre i pur glede på tribunane.

Hardt ramma

Tysdag sa Bergamo-borgarmeister Giorgio Gori då han møtte utanlandske journalistar at fotballkampen i Milano er «blant dei triste årsakene» til den høge infeksjonsraten i byen og dei omliggande områda.

Bergamo er den hardast ramma byen i Italia med nær 6500 koronasmitta.

– Rundt 40.000 personar frå Bergamo reiste til Milano for å sjå kampen. Andre såg han i heimane sine, som familiar, i grupper, på utestader, sa borgarmeister Gori.

– Det er openbert at den kvelden var ein situasjon der viruset vart kraftig spreidd, la han til.

Gori streka samtidig under at han ikkje trur meisterligakampen var starten på virusproblema i byen. Han antydar i staden at starttidspunktet var då ein pasient ved Fenaroli-sjukehuset i Alzano vart innlagt med koronavirus utan at det innleiingsvis vart oppdaga. Dermed rakk vedkommande å smitte andre.

Høgare tal

Meir enn 6.000 menneske har så langt mista livet i Italia som følgje av viruspandemien. Bergamos borgarmeister antydar samtidig at tala det blir operert med for hans eige område ikkje gir eit korrekt bilde.

Gori sa tysdag at «mange eldre openbert døydde heime, utan at det hadde vore mogleg å frakte dei til sjukehus».

– Det finst personar som ikkje er inkluderte i den offentlege statistikken. Ingen testar vart utførte på dei, verken før eller etter at dei døydde, uttalte Gori.

Italienske styresmakter opplyste tysdag at 743 nye virusdødsfall var registrert det siste døgnet, ein auke på over 140 dødsfall etter at to dagar med nedgang gav håp om at krisa kan vere på retrett.

Dødstalet på tysdag er det nest høgaste som er registrert på eit døgn i Italia sidan utbrotet starta der.

Styresmaktene peikar likevel på at sjølv om talet på nye smittetilfelle òg har auka samanlikna med måndag, så minskar infeksjonsraten.

