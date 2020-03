Brandsdal avsluttar langrennskarrieren: – Overvelda og rørt over tilbakemeldingane

sport

– Tida har komme. Eg har bestemt meg for å slutte, skreiv langrennsløpar Eirik Brandsdal på sin Instagramkonto tysdag morgon.

Ein stor time seinare fekk han NTB på tråden.

– Eg er overvelda og rørt over alle som har meldt tilbake. Dette er veldig rart, og no veit eg at livet blir annleis. Til no har det meste dreidd seg om å gå fort på ski, seier 33-åringen til NTB.

Brandsdal beskriv seg sjølv som ein leiken type, og han håper at han får tid til å dyrke andre hobbyar i tida som kjem. Han er ivrig med mange ulike idrettar og kjem heller ikkje til å slutte å trene. Ikkje bli overraska om du ser han på rulleski i Maridalen i Oslo i dei kommande månadene.

– Eg har ikkje tenkt å slutte å trene, men eg skal ikkje lenger trene for å bli best i verda. Eg håper å stille i NM-stafetten for neste år for Kjelsås. Vi har to framstormande unggutar på gang, og målet må vere å ta medalje. Eg håper å kvalifisere meg for laget, seier Brandsdal.

Glad

Brandsdal debuterte i verdscupen i 2011 og har vore på landslaget i ti år. Han er ingen kven som helst i langrennsverda. Han står bak ni verdscupsigrar og har totalt 24 pallplassar i verdscupen. I sprintcupen samanlagt har han hamna på pallen fire gonger. Det har òg vorte fire NM-gull på utøvaren som var kjend for å vere best i klassisk stil.

– Eg har alltid likt meg i langrennsmiljøet, og det sterke samhaldet er ein vesentleg faktor for at eg har halde på så lenge som eg har.

Resultatmessig er det sigrane i Drammen-sprinten han hugsar best. Der har Brandsdal alltid herja. I 2012, 2015 og 2017 var han best av alle i bysprinten.

– Eg har vore heldig og har opplevd mykje. Eg fekk vere med i Oslo-VM på heimebane, og sjølv om det ikkje gjekk så godt var det ei stor oppleving. Det var det råaste, seier klassiskeksperten.

Open

Brandsdal avslutta verdscupkarrieren med 3.-plass på Konnerud 4. mars. Det var ein sprint som vart flytta frå Drammen, men han avslutta med stil likevel.

Det skal han òg gjere med studiane. Han har eitt år igjen av studiet i industriell økonomi på Noregs miljø- og biovitskaplege universitet på Ås.

– Eg skal avslutte studiane, og så blir det vel å prøve å få seg ein jobb. Eg er open for alle eventuelle moglegheiter som måtte komme.

Han seier at han har grudd seg til denne dagen, men at den måtte komme.

– Dette kjennest riktig. Eg kjenner ikkje lenger den same svolten, og då er det betre at yngre krefter får sleppe til.

