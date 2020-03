Eirik Brandsdal avsluttar langrennskarrieren: – Eg har grudd meg til denne dagen

sport

– Tida har komme. Eg har bestemt meg for å slutte, seier langrennsløpar Eirik Brandsdal via sin eigen Instagramkonto.

Meldinga vart òg publisert via Skiforbundets WhatsApp-konto.

– Det blir ein ny kvardag når eg ikkje lengre skal bruke alle kreftene mine på å bli best mogleg på ski, skriv 33-åringen frå Kjelsås i Oslo.

Grudde seg

Han seier at han har grudd seg til at denne dagen skulle komme.

– Likevel kjennest det riktig å ha teke denne avgjerda. Eg har stort sett alltid vore svolten på å bli betre. No kjenner eg ikkje på den same svolten, og då synest eg yngre krefter fortener å få sleppe til. Eg er utruleg stolt over å ha fått vore ein del av langrennslandslaget dei siste 10 åra. Eg har opplevd så mykje og vore ein del av eit fantastisk prestasjonsmiljø, der eg har fått utvikle meg, utbroderer langrennsveteranen.

Eirik Brandsdal er ingen kven som helst i langrennsverda. Han har ni verdscupsigrar og totalt 24 pallplassar i verdscupen. I sprintcupen samanlagt har han hamna på pallen fire gonger. Det har òg vorte fire NM-gull på utøvaren som var kjend for å vere best i klassisk stil.

Spesielt

– Sesongen i år fekk ei spesiell avslutning og langrenn blir ubetydeleg i denne samanhengen. Eg er likevel glad for at eg fekk avslutta sesongen med ein skikkeleg opptur under verdscupen på Konnerud i mars, skriv han.

Der enda Brandsdal på 3.-plass og viste at han framleis kan.

– I tida framover kjem eg framleis til å trene mykje. Utover det gler eg meg til å ta fatt på nye utfordringar, der ein av dei er å fullføre siste studieår innanfor industriell økonomi.

(©NPK)