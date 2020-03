IOC-presidenten: – Det handlar om å redde liv

sport

Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) og dei japanske arrangørane vedtok i fellesskap tysdag å utsetje sommarleikane til 2021 som følgje av det verdsomspennande virusutbrotet.

– Dette handlar om å redde liv, seier IOC-president Thomas Bach ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Han opplyser vidare at det vil ta tid å vedta kva datoar det utsette OL-arrangementet skal leggast til neste år. Mange brikker må falle på plass, ikkje minst med omsyn til ein allereie fullpakka idrettskalender.

– Det er årsaka til at vi har vedteke å bruke minst fire veker for å diskutere det spørsmålet, seier Bach, og legg til at spørsmålet om datoar ikkje er det einaste som følgjer i kjølvatnet av avgjerda på tysdag.

Ifølgje IOC-presidenten skal samtidig «Tokyo 2020» framleis vere det offisielle namnet på dei utsette sommarleikane.

(©NPK)