Japans statsminister ber IOC om å utsetje Tokyo-OL eitt år

Japanske styresmakter melde tysdag at Abe og Bach skulle diskutere situasjonen i eit telefonmøte med start 12.00 norsk tid. I dette møtet skal Abe ha bede om utsetjing av leikane til sommaren 2021.

Nyheitsbyrået Reuters var først ute med nyheita om Abes førespurnad, men den japanske TV-kanalen NHK og nyheitsbyrået Kyodo har meldt om det same.

NHK melder at Abe meiner utsetjing er uunngåeleg dersom fullverdige leikar ikkje kan gjennomførast i sommar på grunn av viruspandemien.

Ifølgje nyheitsbyrået Kyodo skulle òg leiar i organisasjonskomiteen Yoshiro Mori, Tokyo-guvernør Yuriko Koike og OL-minister Seiko Hashimoto delta i samtalane.

Abe sa måndag for første gong at leikane ikkje kan haldast slik situasjonen er i dag.

– Om eg blir spurd om OL kan haldast no, må eg seie at verda ikkje er i ein situasjon som gjer det mogleg, sa han i nasjonalforsamlinga.

Bach og IOC har gjort det klart at avlysing av leikane ikkje er eit alternativ, men etter lenge å ha tvihalde på at det var for tidleg å diskutere ei mogleg utsetjing av leikane sa Bach søndag at ein no vurderte situasjonen og at ei avgjerd ville bli teke innan fire veker.

Sidan har ei rekke nasjonale OL-komitear sterkt teke til orde for utsetjing av leikane, og fleire har sagt at dei ikkje vil sende utøvarar til Tokyo i sommar. Måndag tilrådde idrettspresident Berit Kjøll at Noreg ikkje deltek dersom leikane blir avvikla i sommar.

Måndag slutta USAs OL-komité seg til dei mange som etter kvart har bede om at OL og Paralympics i Tokyo blir utsett.

