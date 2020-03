NFF set kamp-avgjerd på vent, ikkje avklart rundt Serbia-oppgjeret

sport

– Vi planlegg ikkje for nye datoar no, men forheld oss til ein føresetnad om at alle ligaer og konkurransar skal gjennomførast i 2020, seier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

12. mars melde NFF at seriekampar i dei øvste fotballdivisjonane for menn og kvinner er utsette til 15. april på grunn av koronaviruset.

– Offisielle kampar vil tidlegast starte opp igjen første helga i mai, heiter det i kunngjeringa frå fotballforbundet.

Eliteserien menn skulle ha starta 4. april. No vil han kunne vere på beina først tidlegast ein månad seinare, men mykje tyder på ytterlegare utsetjingar.

Alle fotball i Noreg er sett på vent.

Fleire fagfolk meiner at smittetoppen i Noreg først vil slå inn i april og mai.

EM-omspelet til herrelandslaget mot Serbia skal etter planen spelast første veka i juni. Når det gjeld den kampen, ventar NFF på definitiv beskjed frå Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

Slår Noreg Serbia, ventar ny kamp, også den i Oslo, mot anten Skottland eller Israel. Vinnaren der får EM-billett til sluttspelet neste år.

(©NPK)