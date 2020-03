Norges Fotballforbund utset seriestarten til slutten av mai

sport

Det opplyser forbundet etter at norske styresmakter utvida perioden for smitteverntiltak tysdag.

«En oppstart helgen 23. og 24. mai vil gi mulighet for to runder før Norges planlagte landskamper i juni. Blir det før, vil 16. mai kunne være en flott dag å starte på», skriv forbundet i ei pressemelding.

NFF er samtidig klare på at atterhald må takast med omsyn til vidare tiltak og restriksjonar frå styresmaktene rundt virussituasjonen.

NM-floke

Forbundet skriv vidare at «målet er å starte opp sesongen med publikum til stede», samtidig som det blir jobba med ulike typar scenario for gjennomføring av alle turneringane.

Avviklinga av årets fotball-NM er blant utfordringane som må løysast. Der er allereie ei rekke kvalifiseringskampar utsett.

«Målet er at turneringene skal gjennomføres med normalt antall kamper», skriv NFF.

12. mars melde forbundet at seriekampar i dei øvste fotballdivisjonane for menn og kvinner var utsette til 15. april på grunn av koronaviruset. No er altså perioden der kampaktiviteten er sett på pause forlengt.

Serbia-kamp ikkje avklart

Eliteserien menn skulle ha starta 4. april. Alle fotball i Noreg er sett på vent. Fleire fagfolk meiner at smittetoppen i Noreg først vil slå inn i april og mai.

EM-omspelskampen til herrelandslaget mot Serbia skal etter planen spelast første veka i juni. Når det gjeld den kampen, ventar på NFF definitiv beskjed frå Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

Slår Noreg Serbia, ventar ny kamp, også han i Oslo, mot anten Skottland eller Israel. Vinnaren der får EM-billett til sluttspelet neste år.

