PFA-leiar: – Spelarane forstår at det blir tomme tribunar

– I ei ideell verd ville vi spelt framfor tilskodarar, men no finst eigentleg ingen alternativ. Spelarane er realistar. Vi lever ikkje i ei ideell verd, og spelarane eg har snakka med aksepterer at det må bli slik, seier Bobby Barnes til The Athletic, attgitt av BBC.

Han er nestleiar i fagforeininga Professional Footballers' Association (PFA).

– Eg har snakka med spelarar dagleg, og dei har uttrykt at dei ikkje ønskjer å spele utan tilskodarar om det kan unngåast. Fotball handlar om publikum, men spelarane på øvste nivå veit at inntekta deira blir finansiert av TV-pengar, og vi har kontraktar som må overhaldast, seier Barnes.

– For at vi i PFA skal kunne verne spelarane og lønningane deira, må vi fullføre sesongen. Om tomme tribunar er einaste måte å få til det så er det slik vi må gjere det.

Liverpool-stoppar Virgil van Dijk har sagt at han vil li med tilhengjarane om dei ikkje får vere til stades når klubben sikrar sin etterlengta Premier League-tittel.

Barnes seier at han føler seg trygg på at spelarane likevel vil akseptere å spele utan tilskodarar.

– Om vi skal fullføre sesongen i tide til å starte den neste på ein ordentleg måte så må vi vere opne for alle alternativ, seier han.

Engelsk fotball er mellombels sett på vent iallfall til 30. april, men det blir venta at pausen vil vare lenger enn det. Avgjerdstakarane i engelsk fotball har vedteke at sesongen kan forlengjast uavgrensa inn i sommaren for å få spelt ferdig.

