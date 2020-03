World Athletics støttar OL-utsetjing, opnar for å flytte VM til 2022

sport

VM i Eugene i den amerikanske delstaten Oregon skal etter planen avviklast i tida 6. til 15. august neste år, men kan som følgje av OL-utsetjinga bli flytta til 2022.

– Vi ønsker avgjerda om OL-utsetjing velkommen. Det er dette utøvarane ønsker, og vi meiner at avgjerda vil gi alle utøvarar, funksjonærar og frivillige ro og tryggleik i desse usikre tidene, heiter det i ei fråsegn frå World Athletics.

Presidenten til forbundet Sebastian Coe sende så seint som måndag eit brev til IOC med bøn om utsetjing av Tokyo-leikane.

Forbundet gjer det klart at det er klart til å samarbeide med IOC og andre idrettar om plassering av Tokyo-OL på datoar og opplyser samtidig at arrangøren av friidretts-VM i Eugene neste år allereie har vorte kontakta med tanke på flytting av meisterskapen.

– Dei har forsikra oss om at dei vil jobbe med partnarane sine og andre ramma for å sørge for at meisterskapen kan avviklast på andre datoar, eventuelt i 2022, står det.

World Athletics lovar òg å gjere sitt for at utøvarane får ein skikkeleg sesong i år, også med tanke på kvalifisering til OL-et for neste år.

– Vi kjem til å gjere alt vi kan for å ta vare på og skape ein utandørssesong i 2020, med seinare start og avslutning enn vanleg, slik at utøvarane, når dei kan og det er trygt, får tilgang til stemne i alle regionar, står det i fråsegna.

