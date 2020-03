Første fotballspelar koronasjuk i «dødens by» Bergamo

sport

Det er Atalanta-keeper Marco Sportiello som har vorte sjuk. Han er første tilfellet i stallen til proffklubben, melder Marca.

Sportiello spelte returkampen i Meisterligaen borte mot Valencia nyleg. Han gjekk for tomme tribunar.

Bergamo-området er det hardast ramma i Italia, og over 1000 menneske der er døde som følgje av virusutbrotet. Krematoria klarer ikkje å ta unna. Svært mange blir gravlagde utan at familiane får vere til stades. Bergamo er no kalla «dødens by»

Det blir køyrt kister med omkomne i militære køyretøy og ikkje sjeldan i kolonnar.

Totalt er nær 7000 italienarar døde som følgje av koronasmitte. Mange hadde underliggjande sjukdommar og er eldre menneske, men også yngre personar har vorte offer for sjukdommen.

Fleire har peika på at Meisterliga-kampen mellom Atalanta og Valencia 23. februar truleg var som ei smittegryte. Det var over 40.000 tilskodarar på tribunen då laga møttest i Milano.

(©NPK)