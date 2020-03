Liverpool på veg mot uslåeleg rekord med «virushjelp»

sport

Onsdag har Merseyside-klubben trona på toppen av Premier League-tabellen i 221 dagar denne sesongen. Det er ikkje rekord, men det nærmar seg.

Rekorden høyrer ifølgje statistikkleverandøren Opta til Chelsea og stammar frå 2014-15-sesongen. Då låg London-klubben på toppen i heile 274 dagar.

Alt tyder på at Liverpool kjem til å smadre den rekorden i det som ligg an til å bli ein ualminneleg lang engelsk fotballsesong. Situasjonen rundt koronaviruset er naturlegvis årsaka.

Kampar i juni

Kampane i Premier League er nett no sett på pause fram til 30. april. Ei ytterlegare utsetjing synest noko tilnærma uunngåeleg.

Premier League-leiinga har samtidig gjort det klart at dei vil strekke seg langt for å gjennomføre serierundane som står att. Alt tyder på at juni månad må takast i bruk for å klare det.

Dermed peikar alt i retning av at mannskapet til Jürgen Klopp vil passere Chelsea-rekorden med solid margin.

Liverpool har igjen ni kampar å spele. Forspranget til tabelltoar Manchester City er på 25 poeng.

United hadde rekorden

Etter planen skulle siste serieomgang i Premier League vore spelt 17. mai. Den dagen vil Liverpool ha vore serieleiar i 274 dagar inneverande sesong, nøyaktig det same talet som Chelsea enda på for fem sesongar sidan, skriv Liverpool Echo.

Merseyside-klubben har toppa tabellen sidan 2-1-sigeren over Southampton i serierunde nummer to i august i fjor.

Med til historia høyrer det at Manchester United hadde den nemnde rekorden før Chelsea. I 1993/1994 var Old Trafford-klubben serieleiar i 262 av dei i alt 268 dagane i sesongen, ifølgje Opta.

