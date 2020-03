OL-utsetjinga kan gi handball-kaos og meir vrien oppgåve for Noreg

sport

Også Det internasjonale handballforbundet (IHF) er sett på harde prøvar i det siste. Det skulle spelast seks OL-kvalifiseringar i mars (tre for kvinner) og april (tre for menn). Desse vart så flytta til juni på grunn av koronavirus-pandemien, men utan eksakt dato.

No har IHF «på ubestemt tid» valt å utsetje kvalik-turneringane. Det kjem fram på nettsida til forbundet. Noreg skulle delteke i begge, og gutane hadde fordel av heimebane (i Trondheim) mot Brasil, Chile og Sør-Korea.

Truleg vil kvalifiseringane gå som oppsett både når det gjeld lag og spelestader, men det kan kome til å skje utpå hausten.

Hardare motstand?

Noregs damelag skal opp mot Montenegro (vert), Romania og truleg Thailand. Utsetjinga av kvalifiseringa gjer at rumenarane kanskje kan få tilbake tre viktige spelarar frå ei dopingutestenging innan den tida.

Det vil i så fall gjere oppgåva langt meir vrien for Noreg.

IHF kan no òg få eit delikat problem i fanget. Vinnaren av siste EM og VM før OL er sikra direkteplass i Dei olympiske leikane. Det kjem fram av IHF-regelverket.

Men etter at leikane vart flytta til neste år, blir det spelt endå eit EM (i Danmark og Noreg) for kvinner og VM (i Egypt) for menn før OL-start.

Frå tidlegare er to lag for begge kjønn klare for OL etter EM- og VM-gull dei siste åra.

I utgangspunktet skal det vere tolv lag for begge kjønn med i OL-handballen neste år.

