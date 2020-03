Fotball: Også 2. og 3. divisjon blir utsett

sport

NFF opplyser at avgjerda er teken i samråd med Divisjonsforeningen. Bakgrunnen for avgjerda er spreiinga av koronaviruset.

«Som for andre turneringer arbeides det med ulike scenarioer for gjennomføring. Målet er fortsatt at turneringene skal gjennomføres med normalt oppsatt kamper», skriv forbundet.

Frå før er det kjende at toppfotballen – det vil seie Eliteserien og 1. divisjon for menn, og dessutan Toppserien for kvinner – ikkje kjem i gang før i andre halvdel av mai.

«En oppstart helgen 23. og 24. mai vil gi mulighet for to runder før Norges planlagte landskamper i juni. Blir det før, vil 16. mai kunne være en flott dag å starte på», uttalte NFF tysdag om dei øvste ligaene.

Nokon endeleg dato for oppstart er ikkje fastsett for nokon av seriane.

(©NPK)