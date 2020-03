Idrettsminister opnar for publikumsnekt under Tour de France

sport

Tokyo-OL og fotball-EM er allereie utsette som følgje av viruspandemien. Førebels er det ikkje teke noka endeleg avgjerd rundt Tour de France.

Arrangøren og franske styresmakter jobbar samtidig med å vurdere gjennomføringa av det årlege kjempearrangementet som blir innleidd i Nice 27. juli.

Normalt samlar rittet meir enn ti millionar sykkelfans, som følgjer syklistane frå ulike stader gjennom løypa. No opnar idrettsminister Maracineanu for at tilskodarnekt kan bli aktuelt for å redde årets utgåve av Touren.

– Alt er mogleg. Vi har innført publikumsforbod i andre konkurransar tidlegare, samtidig som det ikkje vil ha den same effekten fordi forretningsmodellen til Tour de France ikkje baserer seg på billettinntekter som fotball og rugby, sa ho til radiostasjonen France Bleu onsdag.

Ifølgje idrettsministeren skal òg utsetjing og avlysing av årets ritt vere alternativ som blir diskuterte.

Tour de France har vore gjennomførte kvart einaste år i fredstid sidan 1903.

(©NPK)