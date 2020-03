Mot avlysing av FIS-kongressen i Pattaya

sport

Presidenten i Skiforbundet, Erik Røste, som også er styremedlem i FIS, er ikkje spesielt optimistisk. Han var tidlegare i veka klar på at han trur utfallet blir avlysing:

– Med den uoversiktlege og uavklarte situasjonen som er med eit virus ute av kontroll og både utreiseforbod frå mange land og innreiseforbod til mange land, trur eg alle for lengst har innsett at det ikkje blir nokon kongress i mai 2020. Det trur eg blir ein kort diskusjon, sa Røste til VG tysdag.

Telefonkonferansen er planlagt fredag klokka 15.00 europeisk tid.

FIS-styret har tidlegare måtte tole kritikk fordi ein valde Pattaya i Thailand for kongressen frå 17. til 23. mai. Pattaya er for folk flest mest kjent for sine mange nattklubbar og strippebarar.

Det var på denne kongressen at Trondheim skulle få formelt ja til å arrangere ski-VM i nordiske greiner i 2025. Trondheim er elles einaste søkar til meisterskapen.

FIS-kongressen samlar over 1000 delegatar frå alle medlemslanda i forbundet.

(©NPK)