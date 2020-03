Real Madrid låner bort stadionplass i kampen mot koronaviruset

sport

Det kunngjer klubben i ei pressemelding torsdag ettermiddag. Tiltaket er eit samarbeid med Spanias statlege idrettsråd (CSD).

Spania er blant landa som er verst ramma av koronaviruset, og behovet for medisinsk utstyr er stort og akutt.

Planen er at arenaen med plass til 81.000 tilskodarar skal brukast til oppbevaring av utstyr og medisinar som blir donerte frå selskap og organisasjonar, særleg aktørar frå idrettssektoren. Deretter skal utstyret delast ut til spanske helsestyresmakter.

– Real Madrid har i samarbeid med CSD lansert eit prosjekt i Madrid for å tilføre og distribuere strategisk medisinsk utstyr som skal brukast i kampen mot covid-19-pandemien, skriv den spanske storklubben.

– Alle forsyningane som blir lagra vil bli overleverte spanske helsestyresmakter under godkjenninga til den spanske regjeringa. Slik skal ressursane, som er så nødvendige i dagens kritiske situasjon, bli fordelt på den beste og mest effektive måten, heiter det vidare.

Tidlegare torsdag vart det kjent at over 4.000 menneske i Spania har døydd etter å ha vorte smitta av koronavirus. Hovudstaden Madrid er det verst ramma område i landet med over 2.000 dødsfall.

