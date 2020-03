Aukande vilje hos toppklubbane til å stoppe Premier League-sesongen

sport

Det er den anerkjende nettstaden The Athletic som melder dette. Fleire engelske aviser viser fredag til artikkelen.

Fleire anonyme kjelder uttaler seg til The Athletic. Den hittil siste PL-kampen vart spelt 9. mars.

3. april skal det haldast eit nytt leiarmøte for klubbane i den engelske eliteserien. All toppfotball på De britiske øyar er stoppa, hittil til 30. april.

– Det er ikkje plass for sport i den situasjonen verda er i no. Vi oppfører oss som sutrete barn. Eg meiner sterkt at vi gjer feil. Vi bør setje strek og starte på ny (til hausten), seier ei kjelde som blir kalla «sentral i Premier League».

– Det er openbert kva som vil skje. Det er ein pandemi i verda, seier ei anna kjelde.

Det heile kan bli avgjort gjennom røysting i april. Dersom 14 klubbar stemmer for å avbryte sesongen, vil det bli utfallet.

Sjuk statsminister

Liverpool leier Premier League heilt overlegent, men går glipp av det første ligagullet sitt på 30 år, dersom serien ikkje blir fullført.

I tillegg vil klubbane truleg miste over åtte milliardar kroner i TV-inntekter. Dette fordi avtalen med TV-selskapa krev at heile sesongen blir avvikla for at pengane skal betalast ut.

Andre, mellom anna nokre managerar, tek til orde for å fullføre sesongen. Det er lagt fram alternative idear om eit svært tett kampprogram, spel for tomme tribunar og Premier League-oppgjer til slutten av juni.

Fredag kom det fram at den britiske statsministeren Boris Johnson er koronasmitta.

