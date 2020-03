Norsk Tipping merkar omsetningssvikt, for tidleg å seie om det får konsekvensar for idretten

sport

Norsk Tipping (NT) har mista ei nettoomsetning på rundt 14 millionar kroner (rundt 8 prosent) i veke 12, den første av «koronavekene».

Sportsspel som tipping, langoddsen, liveoddsen og oddsbomba har slite mest sidan nærast alt av fotball og idrett i nesten heile verda har stoppa opp på grunn av herjingane til koronaviruset.

På desse felta opplever Norsk Tipping ein nedgang i omsetninga på 10 millionar kroner. Mykje av nedgangen skjer òg på grunn av at speleterminalar måtte stengjast på grunn av smittevernomsyn. Det utgjer fem millionar kroner i nedgang av budsjettert omsetning.

– Norsk Tipping merkar sjølvsagt òg korona, sjølv om store delar av spelltilbodet vårt er oppe. Vi har gjort nokre funn etter første veke med merkbare koronakonsekvensar. Og det er viktig å streke under at dette er første veke i ein situasjon som kan bli langvarig. Her vil tendensar og trendar endre seg. Alle tendensar vi har opplyst om er i nettoomsetning, altså det kundane har lagt igjen hos Norsk Tipping etter at premiar er utbetalte, men før frådrag av kostnader (lønn, drift, kommisjon m.m.), seier kommunikasjonssjef ved Norsk Tipping, Tonje Sagstuen til NTB.

Auke i andre spel

NT har derimot opplevd ein omsetningsauke på andre av produkta sine som Lotto, Vikinglotto, Joker, Nabolaget, Eurojackpot, Keno, Andelsbanken. Her opplevde ein budsjettauke på rundt fem millionar kroner.

– Vi jobbar òg med å etablere estimat for meir langsiktige effektar, men her er det stor uvisse, både med tanke på kor lenge tiltaka varer og kva kundane vel å gjere når sportstilbodet er dårleg og spelterminalane er stengde. Det er for tidleg å anslå konkrete tal for konsekvensar for overskotet til formåla. Per 27. mars er det ikkje gjort permisjonar i Norsk Tipping, opplyser Sagstuen.

Grasrotdelen

Norsk Tipping er òg bidragsytar til idrettsklubbar og frivillige organisasjonar via sin Grasrotandel.

Denne ordninga gjer det mogleg for spelarar hos Norsk Tipping å fordele sju prosent av det ein speler for direkte til eit lag eller ei foreining. I 2019 vart over 700 millionar kroner fordelte til små og store foreiningar.

Vålerenga Fotball har vore den største mottakaren av Grasrotandelen dei siste åra. Klubben med sine 110 lag, barne- og ungdomslag, vaksenlag og unifiedlag reknar med at 300.000 kroner blir borte frå grasrotmidla dette året.

Klubben har vendt seg til Kulturdepartementet og Norsk Tipping og bede om to tiltak:

– At det blir garantert ei grasrotutbetaling til klubbar, lag og foreiningar som i 2019.

– At prosentdelen som blir fordelt aukar frå sju til ti prosent for alle mottakarar.

