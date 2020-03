Sjakkekspertar: Neppe VM-kamp for Carlsen i desember

sport

Etter at VM-kandidatturneringa i Russland torsdag vart stansa på grunn av koronakrisa, uttalte Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) at turneringa skal fullførast så snart det lèt seg gjere.

– Kjensla mi er at einaste sjanse for å få ein VM-kamp i desember er om Nepo (Jan Nepomnjasjtsjij) og MVL (Maxime Vachier-Lagrave) gjer opp om det mann mot mann, tvitra TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer torsdag.

Nepomnjasjtsjij og Vachier-Lagrave er i delt leiing halvvegs i kandidatturneringa, eitt poeng føre næraste utfordrar. Hammer er ikkje åleine om å tvile på at det ikkje er rom i terminlista til å samle dei åtte kandidatane, gjennomføre sju rundar og kåre Magnus Carlsens utfordrar i tide til å få ein VM-kamp i desember.

– Eg er skeptisk til om det vil vere mogleg å fullføre kandidatturneringa seinare. Å finne tid og stad i dagens situasjon er vanskeleg nok, dessutan er det spelarar som vil vere lite ivrige etter å halde fram. Men å starte på nytt vil dei som leiar avvise. Også sjakken er no i kaos, tvitra NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Vanskeleg

Fide gjorde det i ei fråsegn klart at dei sju spelte rundane er gyldige og at turneringa skal spelast ferdig med dei same spelarane frå 8. runde.

– Datoane vil bli offentleggjort så snart den globale situasjonen knytt til covid-19-pandemien tillèt det, står det.

Ding Liren, som var ein av favorittane, har gjort det svært dårleg så langt og vil neppe vere veldig interessert i å finne plass i programmet sitt til å spele ferdig.

– For meg verkar dei to mest sannsynlege scenario no å vere ei heilt ny turnering utvida med (Teimur) Radjabov, eller at heile 2020-syklusen går ut med neste VM i 2022, tvitra Bae.

Radjabov trekte seg frå kandidatturneringa og forklarte det med virusfrykt. Vachier-Lagrave overtok som reserve plassen hans.

Tviler

Magnus Carlsen trekte torsdag Radjabovs grunngiving i tvil og stilte seg avvisande til moglegheita for at stormeisteren frå Aserbajdsjan skal melde seg på igjen i kampen om å bli VM-utfordraren hans.

– Eg trur at om Radjabov ønskte å spele så hadde han gjort det. Eg trur ikkje han hadde lyst, og det kan eg forstå, for turneringa er ein prøvelse, sa han til chess24 og meinte det ville vere «latterlig» å gi Radjabov wildcard for 2022-turneringa.

Carlsen ser uansett ikkje mørkt på at han truleg må vente på ein VM-rival.

– Uansett kva dette fører til så er ikkje eg eit offer. Viss eg får spele VM-kamp (i år) så blir det morosamt og interessant. Om eg i staden får sitje på tittelen litt lenger så klager eg ikkje, sa han til chess24.

