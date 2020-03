Skiforbundet permitterer 96 medarbeidarar, har tapt 30 millionar

sport

I ei pressemelding heiter det at styret og kriseutvalet i fellesskap har gått «gjennom og kartlagt den alvorlege situasjonen for Skiforbundet».

Viruspandemien har resultert i at all idrettsleg aktivitet er stansa. Som ein konsekvens av det, er det no sendt ut permisjonsvarsel til 96 medarbeidarar.

Det er 66 prosent av dei med eit tilsetjingsforhold i forbundet.

Permitteringane gjeld frå 30. mars, og det er ikkje vedteke kor lenge dei vil vare.

«Administrativ og sportsleg leiing, og dessutan skistyret, har individuelt gjennomført kutt i lønn og styrehonorar», heiter det i pressemeldinga på fredag.

Tapa Skiforbundet har lide så langt utgjer nesten 30 millionar kroner.

(©NPK)